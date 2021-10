FC Augsburg präsentiert Verluste vor großer Kulisse

"Die Corona-Pandemie hat uns stark getroffen, aber aufgrund unserer Stabilität nicht so stark wie viele andere Vereine", so kommentierte Finanz-Geschäftsführer Michael Ströll die 774.000 Euro in dieser Spielzeit. Vorab war ein weitaus größeres Minus befürchtet worden. Ströll betonte diesbezüglich besonders, dass der FCA in der Saison 2019/20 trotz der Pandemie sogar einen Gewinn in der KGaA erzielt habe.

"Fünf Trainer in fünf Jahren" verschlissen

Sportlich zog der Vorstandsvorsitzende Klaus Hofmann ein deutlich schlechteres Fazit. "Wenn man fünf Trainer in fünf Jahren hatte, hat man nicht alles richtig gemacht", klagte Hofmann. Sein langfristiges Urteil milderte er allerdings stark ab: "Wenn man die letzten elf Jahre der Bundesliga anschaut und sieht, welche Vereine in dieser Zeit bereits auf- und abgestiegen sind, dann weiß man eine Konstanz der Ligazugehörigkeit zu schätzen". Doch aktuell steht Augsburg nach einem guten Viertel der Saison mit sechs Punkten und einem 1:1 im Kellerduell auf dem Relegationsplatz.

Bilanz-Verkündung vor dem grünen Rasen

Die Jahreshauptversammlung das FCA fand diesmal auf dem Rasen und auf den Tribünen in der Augsburger Arena statt. Nur so konnten möglichst viele der aktuell rund 20.000 Vereinsmitglieder Corona-konform untergebracht werden.