FC Augsburg: Optimismus vor Gastspiel in Köln

Ein erfolgreiches Bundesligawochenende lässt sich für Heiko Herrlich manchmal zumindest erahnen. "Wenn wir eine gute Trainingswoche hatten, dann haben wir eigentlich auch eine sehr gute Leistung gebracht. Deshalb ist es logisch, dass man sich entsprechend vorbereitet", sagte der Trainer des FC Augsburg vor dem Start ins neue Fußballjahr mit dem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/"Heute im Stadion" berichtet live in Einblendungen). Und wie waren nun die Einheiten vor dem ersten Kräftemessen 2021? "Die Trainingswoche war gut", so Herrlich.

Das macht Hoffnung auf einen vielversprechenden Auftakt. Allerdings warnte Herrlich vor den Rheinländern. "Köln hat in den letzten fünf Spielen acht Punkte geholt", rechnete der frühere Nationalstürmer vor. Der Trend bei den Kölnern gehe in die "richtige Richtung". Gerade bei Ballverlusten müsse seine Mannschaft wach sein, die Kölner verfügten über "ein gutes Umschaltspiel".