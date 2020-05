FC Augsburg ohne Trainer und ohne Punkte

Frischer Wind nach der Pause

Nach seinem Quarantäneverstoß verfolgte der neue Augsburger Cheftrainer Heiko Herrlich die Partie aus einer Loge im Stadion. Der 48-Jährige verzichtete freiwillig auf den Platz auf der Bank, nachdem er öffentlich über einen unerlaubten Einkauf in einem Supermarkt während des Quarantäne-Trainingslagers Auskunft gegeben hatte. Für ihn coachte Co-Trainer Tobias Zellner das Team. Ob Herrlich in der Pause Kontakt zu Zellner hatte, ist nicht bekannt.

Die Augsburger Spieler agierten nach dem Wechsel jedenfalls frisch und mutiger und wurden in der 54. Minute prompt belohnt: Philipp Max zirkelte einen Freistoß mit viel Effet in den Sechzehner, Wolfsburgs Brooks verlängerte die Kugel mit dem Kopf in Richtung Tor, so dass Casteels nicht mehr richtig an den Ball kam - 1:1. Jedvaj drückte das Leder zur Sicherheit zwar noch per Kopf ins Tor, der Ball war aber schon vorher mit vollem Umfang hinter der Torlinie.