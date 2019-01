FC Augsburg ohne Finnbogason, Max und Caiuby im Trainingslager

Der isländische Torjäger (29) fehlt noch, weil er am Donnerstag zum zweiten Mal Vater wurde. Abwehrspieler Max (25) meldete sich krank. Und Caiuby (30), der in den letzten Monaten immer wieder durch unglückliche Aktionen und Verspätungen für Wirbel gesorgt hatte, sei aus privaten Gründen noch in Brasilien. "Privat ist privat und lässt sich nicht planen", kommentierte FCA-Manager Stafan Reuter gegenüber der "Augsburger Allgemeinen" das Fernbleiben des Spielers. Ob die verspätete Rückkehr Konsequenzen haben wird "klären wir dann, wenn er wieder da ist", so Reuter. Ob und wann die drei Profis nachreisen, war zunächst offen.

Das Team von Trainer Manuel Baum bereitet sich bis zum 12. Januar im Südosten Spaniens auf die Rückrunde und den Kampf gegen den Abstieg vor. Augsburg hat als Tabellen-15. nur einen Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. In die Rückrunde starten die Augsburger am 19. Januar mit einem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf.