FC Augsburg ohne Corona-Fall Hahn in Hoffenheim

Ohne Corona-Fall André Hahn hofft der FC Augsburg auf seinen ersten Sieg in einem Montagsspiel (20.30 Uhr) der Fußball-Bundesliga. "Sie wollen unbedingt ihr Heimspiel gegen uns gewinnen und wir wollen natürlich alles dagegensetzen", kündigte Trainer Heiko Herrlich vor dem Duell bei der TSG 1899 Hoffenheim an.

Für die Flutlichtpartie fällt Offensivspieler Hahn aus. Der 30-Jährige wurde nach Vereinsangaben vom Sonntag positiv auf das Coronavirus getestet. Hahn habe keine Symptome und befinde sich in häuslicher Quarantäne.

Die Folgetests seien alle negativ ausgefallen, mögliche Infektionswege würden nun geprüft. Hahns Teammitglieder sind demnach nicht betroffen. Anfang August hatte der FC Augsburg in Felix Götze seinen ersten Corona-Fall gehabt.

"Die Tests sind dafür da, Leute auch frühzeitig rauszuziehen, bevor wir wieder zusammentreffen. Natürlich ist seitdem engmaschiger getestet worden." Heiko Herrlich, Trainer FC Augsburg

Finnbogason fehlt weiter

Hahns Offensivkollege Marco Richter war zuletzt erkältet, sollte aber einsatzbereit sein. Rechtsverteidiger Raphael Framberger steht wieder zur Verfügung und wird "wahrscheinlich beginnen", wie Herrlich verriet. Stürmer Alfred Finnbogason wird nach einer Sprunggelenkverletzung weiter fehlen. "Wir hoffen, dass Alfred nächste Woche einsteigen kann und uns wieder voll zur Verfügung stehen wird", sagte der Coach.

Die Negativserie der von vielen Ausfällen geplagten Hoffenheimer von sieben Bundesligaspielen ohne Dreier beschäftigt Herrlich nicht besonders. "Die Mannschaft ist besser als der derzeitige Tabellenstand", sagte der frühere Nationalspieler, der mit dem FCA zuletzt zweimal 1:1 gespielt hatte.

An einem Bundesliga-Montag warten die Fuggerstädter im dritten Einsatz noch auf ihren Premierendreier. "Ich glaube, dass wir mit breiter Brust am Montag auflaufen können", verkündete Tobias Strobl, der selber mehrere Jahre in Hoffenheim gespielt hat.

"Die Hoffenheimer sind eine unglaublich schnelle und athletische Mannschaft, die sehr sehr guten Fußball spielen kann." Michael Gregoritsch, FC Augsburg

Strobl erwartet eine Hoffenheimer Mannschaft, die "sehr spielstark" sei und "viel Ballbesitz" haben werde. Wenn die Augsburger aber ihre eigenen Chancen besser ausspielen würden als zuletzt, dann könne es "ein schöner Abend" werden.