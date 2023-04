FC Augsburg ohne Berisha - Leipzig mit Topscorer Nkunku

Augsburg hat auf den Relegationsplatz nur noch sechs Zähler Vorsprung. Am vergangenen Spieltag verpassten die Schwaben gegen den 1. FC Köln einen Sieg und den Sprung über die 30 Punkte Marke. Deshalb fordert Trainer Enrico Maaßen sieben Spieltage vor Saisonschluss einen souveränen Auftritt und eine Topleistung ein: "Wir brauchen Punkte. Es ist angenehmer, wenn du sie schnell holst". Dafür soll die Mannschaft in dieser Phase "nicht zu viel nach links und nach rechts zu gucken, sondern an die eigene Stärke" glauben.

Maaßen plant nicht mit Berisha

Leicht wird es nicht, denn der Coach muss gegen den aktuell Ligavierten einige Leistungsträger ersetzen. Maaßen rechnet nicht mit den angeschlagenen Mergim Berisha, Rafal Gikiewicz, Niklas Dorsch und Reece Oxford. Zudem fehlt Ermin Demirovic weiterhin gesperrt. Dafür kehrt Mads Pedersen nach Sperre zurück.

Insbesondere der Ausfall von Berisha und Demirovic trifft den FCA hart. "Klar sind es beides Spieler, die viel Qualität haben und viele Tore bei uns geschossen haben. Aber ich mag es nicht zu jammern", sagte Maaßen. Über die Saison hinweg hätten in fast jedem Spiel viele wichtige Spieler "und wir haben trotzdem 29 Punkte. Und das spürt auch eine Mannschaft, ob du ihr vertraust oder nicht", so der FCA-Coach weiter.

Leipzigs Topscorer Nkunku wieder einsatzbereit

Ein souveräner Auftritt ist in Leipzig Pflicht. Denn dort kommt Nkunku, mit zwölf Toren Leipzigs treffsicherster Spieler in der Bundesliga, wieder zum Einsatz. Im Kampf um die erneute Champions-League-Teilnahme können die Sachsen in Nkunku und Dani Olmo damit wieder auf ihr talentiertestes Offensiv-Duo setzen.