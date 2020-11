FC Augsburg: Niederlechner-Rückkehr gegen Hertha möglich

Niederlechners schnelle Genesung ist für die Schwaben nicht die einzige positive Nachricht vor der Partie (Samstag, Anstoß 15.30 Uhr, Liveeinblendungen in Heute im Stadion auf Bayern 1) gegen Hertha BSC Berlin. Der 30-Jährige sei nach seiner Verletzung beim Spiel in Mainz schon seit Donnerstag wieder im Training, berichtete Trainer Heiko Herrlich am Freitag und erklärte: "Es sah gar nicht so schlecht aus, er steht uns morgen wahrscheinlich zur Verfügung."

Auch die Nominierung von Felix Uduokhai für die deutsche FUßball-Nationalmannschaft sorgte für positive Stimmung. Der 23-jährige ist nach Uli Biesinger, Helmut Haller und Mannschaftskollege André Hahn erst der vierte Spieler des FC Augsburg im Nationalmannschaftstrikot.

Neuling Gumny ersetzt Framberger

Allerdings benötigt Herrlich einen Ersatzspieler für Rechtsverteidiger Framberger, der wegen einer Oberschenkelverletzung definitiv ausfällt. Ihn soll Neuzugang Robert Gumny ersetzen. Auch Marco Richter stellte der Coach einen Platz im Kader in Aussicht: "Marco Richter macht es gut, andere machen es aber auch gut. Es kann gut sein, dass er morgen wieder im Kader steht."

Hertha laut Herrlich nicht so schlecht, wie deren Tabellenplatz

Trainer Herrlich warnte aber vor dem Gegner: "Hertha verfügt über einen Kader mit sehr viel Qualität. Sie hätten schon acht, neun Punkte mehr haben können in dieser Saison, hatten aber oft Pech." Berlin steht mit vier Zählern auf Tabellenplatz 14. Die Schwaben haben hingegen auf Rang sechs (10 Punkte) Kontakt zu den internationalen Plätzen.