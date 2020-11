FC Augsburg: Niederlechner hofft auf Ketchupflaschen-Effekt

Niederlechner (30) glaubt fest an ein Ende seiner Torlos-Serie im Duell gegen seinen früheren Verein SC Freiburg. "Ich hoffe und habe ein sehr gutes Gefühl, dass es klappt", verkündete der Stürmer vor dem Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Liveeinblendungen in "Heute im Stadion" auf Bayern 1). "Ich hoffe, dass der Knoten platzt. Dann glaube ich auch an die berühmte Ketchup-Flasche: Wenn dann mal was rauskommt, dann kommt's richtig raus."

Niederlechner ist in dieser Saison in der Bundesliga noch torlos, nur im DFB-Pokal hat er einmal getroffen. Im Sommer 2019 war er aus Freiburg nach Augsburg gekommen. "Es wurmt mich", meinte der Angreifer. Trainer Heiko Herrlich gibt ihm aber weiter Rückendeckung: "Ich bin davon überzeugt, dass er sehr bald sein erstes Tor macht."