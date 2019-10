FC Augsburg: "Nie wieder so auftreten!"

Desolate Defensive - Druck auf den Trainer wächst

Viel schlimmer als die reine Punktausbeute sind in der Schmidt-Bilanz allerdings die Ausreißer nach unten. 1:8 im Mai in Wolfsburg, 1:5 im August in Dortmund - und jetzt eben Mönchengladbach. "Wir müssen es wieder auf den kleinsten gemeinsamen Nenner runterbrechen und beginnen, wo wir vor zwei, drei Wochen waren", sagte Schmidt, dessen Vertrag sich beim FCA durch den Nichtabstieg bis 2021 verlängerte.

Der Druck auf Schmidt steigt nach der Abreibung vom Niederrhein. Noch kann der Schweizer für sich anführen, dass er einen größeren Umbruch im Augsburger Team moderieren muss. Doch nach sieben Spieltagen hält besonders die neue Defensive noch nicht, was sie verspricht. 19 Gegentore - kein Bundesligist kassierte mehr Treffer, nur Aufsteiger Paderborn genauso viele. Und der Neuling aus Ostwestfalen hat die Partie gegen die Torfabrik des FC Bayern schon hinter sich. "Jetzt kommen zwei Wochen, in denen wir jeden Tag Schritte machen müssen. Es stehen große Herausforderungen an in zwei Wochen", sagte Schmidt.

Am 19. Oktober erwarten die Schwaben den großen bayerischen Nachbarn. Gegen die nach dem 1:2 gegen Hoffenheim angestachelten Münchner um Torschützenkönig Robert Lewandowski könnte es also noch schlimmer kommen als gegen den neuen Spitzenreiter Gladbach. "Wir dürfen als FC Augsburg in dieser Liga nie wieder so auftreten", erklärte Abwehrspieler Philipp Max.