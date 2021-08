FC Augsburg: Neuzugang Maier eine Option gegen Hoffenheim

Weinzierl über Maier: "Er ist bereit"

Dass U21-Europameister Arne Maier nur wenige Tage nach der Ausleihe von Hertha BSC gleich in der Startelf steht, ist durchaus denkbar. "Definitiv ist er so weit", sagte Weinzierl am Donnerstag über den 22 Jahre alten Maier, der im Mittelfeld künftig wie zuletzt in der deutschen U21-Auswahl ein Gespann mit Neuzugang Niklas Dorsch bilden könnte. In den ersten Trainingseinheiten habe man gleich sehen können, dass Maier ein guter Spieler sei, so Weinzierl: "Er ist bereit."

Außerdem steht Kapitän Jeffrey Gouweleeuw nach einer Adduktorenblessur vor der Rückkehr ins Abwehrzentrum. Auch der Schweizer EM-Teilnehmer Ruben Vargas kann nach einer verbüßten Rot-Sperre gegen Hoffenheim wieder auflaufen.