FC Augsburg: Negativserie soll gegen Union reißen

Kruse-Abgang beschäftigt Union - Pepi schon bereit?

So stark wie in dieser Saison waren die Berliner allerdings noch nie. Die "Eisernen" stehen auf Platz vier, müssen allerdings den überraschenden Abgang ihres Kreativspielers Max Kruse (wechselte für fünf Millionen Euro zum VfL Wolfsburg) verkraften. Mit Sven Michel vom SC Paderborn wurde zwar Ersatz geholt. Es bleibt aber abzuwarten, ob der 14-Tore-Stürmer der 2. Liga (kommt vom SC Paderborn) sofort helfen kann.

Weinzierl weiß ebenfalls noch nicht, wer am Samstag auflaufen wird. Über einen Einsatz von Rekordeinkauf Ricardo Pepi will der Coach kurzfristig entscheiden. Der vor wenigen Wochen für 13 Millionen Euro vom FC Dallas verpflichtete Stürmer kommt nach einer Länderspielreise mit den USA erst am Freitag zurück.

Finnbogason eine mögliche Alternative zu Pepi

"Ich glaube schon, dass er einsatzfähig ist", so Weinzierl. "Wir werden kurzfristig entscheiden." Die USA mit dem 19-jährigen Pepi hatten am Mittwoch Honduras (3:0) in der WM-Qualifikation geschlagen.

Kandidat für einen Einsatz von Anfang an ist auch Alfred Finnbogason. Der immer wieder von Verletzungen geplagte 33-Jährige ist seit mehreren Wochen beschwerdefrei. "Klar, er ist einer von drei, vier Stürmern", meinte Weinzierl über einen möglichen Startelfeinsatz des isländischen Nationalspielers. "Ich fühle mich sehr gut und bin bereit für die Rolle, die mir gegeben wird", sagte Finnbogason.