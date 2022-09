FC Augsburg nach Niederlage im Kellerduell auf Relegationsplatz

Umkämpfte Anfangsphase

Das Duell der beiden Bundesliga-Sorgenkinder war lange geprägt von intensiver Zweikampfführung. Nach einer Viertelstunde gab es bereits sechs Fouls, vier Abseitspositionen und wenige Eckstöße zu verzeichnen. Aus dem Spiel heraus konnten die beiden Teams erst einmal kaum Strafraumaktionen generieren.

Augsburg wird offensiver, Hertha-Notbremse nur mit Gelb bestraft

Dann wurde der FC Augsburg etwas mutiger. Der erst vor wenigen Tagen zu den Fuggerstädtern gewechselte Mergim Berisha (24.) donnerte einen Freistoß aus halbrechten zwanzig Metern in die Mauer. Zuvor hatte Filip Uremović seinen Gegner Ermedin Demirović niedergerungen. Die Augsburger kritisierten die dafür gegebene Gelbe Karte als zu lasch, das Foul hätte auch als Notbremse gewertet werden können.

Berishas nächster Schussversuch (28.) landete am Außenpfosten. Auf der anderen Seite hatte Chidera Ejuke nach rund einer halben Stunde die bisher beste Chance, er schlenzte die Kugel (35.) wenige Zentimeter rechts am Kasten vorbei. Nach 45 Minuten ging es mit einem leistungsgerechten 0:0 in die Pause.

Maaßen versucht es mit Wechseln, Lukébakio trifft für die Hertha

Zu Beginn der zweiten Halbzeit brachte Trainer Enrico Maaßen (46.) Ruben Vargas für Arne Maier. Doch dann setzte sich Dodi Lukébakio (57.) im Strafraum von seinem Bewacher ab und nickte den Ball aus kurzer Distanz per Aufsetzer an Rafal Gikiewicz vorbei zur 1:0-Führung. Danach taten sich die Augsburger ziemlich schwer, sich in der Berliner Hälfte fest zu setzen. Hinten parierte Gikiewicz einen Lupfer von Wilfired Kanga. Maaßen versuchte (74.) mit Florian Niederlechner und André Hahn neue Power von der Bank einzuwechseln. Doch bei den Angriffen der Fuggerstädter fehlte es weiterhin an der Kreativität. Stattdessen mussten sie in der Nachspielzeit noch das 0:2 durch Marco Richter hinnehmen.