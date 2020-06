FC Augsburg nach 1:1 gegen Köln weiter in Abstiegsgefahr

Der FC Augsburg zeigte eine Halbzeit lang, dass er gegen Köln die Punkte gegen die Abstiegsgefahr unbedingt einfahren will. Ganze 15 Torschüsse flogen allein in der ersten Halbzeit auf den Kasten der Geißböcke. Doch der 1. FC wehrte sich, vor allem in Person des Torhüters Timo Horn. Der verursachte zwar einen Elfmeter zu Gunsten der Fuggerstädter, parierte den Strafstoß dann aber auch. Florian Niederlechner konnte ihn (27.) nicht überwinden. Weitere Glanzparaden zeigte der Kölner Torhüter gegen Ruben Vargas (19.) und Niederlechner (35.). Max versuchte es mit einem direkt getretenen Freistoß (45.), schoss aber einem Meter über den Kölner Kasten.

"Ich war schon oft der Held, heute war ich der Depp." Florian Niederlechner nach seinem vergebenen Elfmeter

Köln hält den FCA weg vom Tor

Nach dem Pausenpfiff griffen die Geißböcke früher an und konnten den FCA weiter vom Tor weghalten. Aber auch die Schwaben verhinderten den Spielaufbau des Gegners. Jetzt war nur noch Abstiegskampf geboten. In der 76. Minute brachte Trainer Heiko Herrlich den wiedergenesenen Alfred Finnbogason. Doch weder der ebenfalls eingewechselte Eduard Löwen noch der Augsburger Toptorjäger konnten einen Treffer markieren.

"Eigentlich hatten wir genug Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Es war nur eine Frage der Zeit, aber wir machen das Tor nicht." FCA-Trainer Heiko Herrlich

Brandheiße Schlussphase

Dennoch hatte es die Schlussphase in sich. Zuerst markierte Anthony Modeste (85.) den Führungstreffer für den 1. FC Köln. Philipp Max (88.) konnte zwar noch ausgleichen. Durch das Unentschieden bleibt es für den FC Augsburg aber beim Abstand von nur vier Punkten auf den Abstiegs-Relegationsplatz.

"Der Punkt ist für beide Teams extrem wichtig, aber wir wollten natürlich den Dreier." Florian Niederlechner