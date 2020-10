FC Augsburg nach 0:0 in Wolfsburg weiterhin ungeschlagen

Vor rund 5.000 Zuschauern versuchte der FC Augsburg, den VfL mit einer Fünferkette in der Defensive in die Schranken zu verweisen. Trotzdem musste sich Torhüter Rafal Gikiewicz (7.) richtig lang machen, um einen Volleyschuss von Wout Weghorst abzulenken. Die Schwaben zeigten sich aber auch vorne. Michael Gregoritsch konnte seinen Schuss aus fünf Metern (11.) nicht in Richtung des Wolfsburger Kastens drehen. Florian Niederlechner kratzte im Strafraum (29.) bei einem Alleingang nicht die Kurve, obwohl er Keeper Koen Casteels bereits ausgespielt hatte. Nach 26 Minuten zappelte ein Schuss von Josip Brekalo zwar im Augsburger Kasten, doch der Videoschiedsrichter annullierte den Treffer auf Grund einer Abseitsstellung. Ansonsten stellten die Fuggerstädter den VfL richtig gut zu.

Offensiver Dreifach-Wechsel beim FC Augsburg

Auch in der zweiten Halbzeit musste der FCA nur einmal zittern: Eine Glanzparade von Keeper Gikiewitz nach einem strammen Schuss aus elf Metern von Admir Mehedi (53.) verhinderte aber den Rückstand. Co-Trainer Metaxas versuchte seiner Offensivabteilung durch einen (56.) Dreifach-Wechsel neuen Schwung zu geben: Ruben Vargas kam für André Hahn, Alfred Finnbogason ersetzte Florian Niederlechner und Gregoritsch wich Fredrik Jensen. Doch so richtig fruchtete diese Maßnahme nicht. Die Partie verflachte zunehmend und es blieb beim torlosen Remis. Für die Schwaben ist das aber ein beachtlicher Erfolg: Weiterhin ungeschlagen steht der FC Augsburg nach dem dritten Spieltag auf Platz zwei der Tabelle.

Trainer Herrlich auf dem Weg der Besserung

Zur Erkrankung von Trainer Heiko Herrlich gab Manager Stefan Reuter Entwarnung. "Er hört sich wieder richtig gut an. Man spürt, dass es ihm fast schon etwas langweilig ist", sagte der 53-Jährige. Der zuvor an einem Pneumothorax erkrankte Chefcoach war in Wolfsburg von seinem Assistenten Iraklis Metaxas vertreten worden.