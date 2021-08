FC Augsburg nach 0:0 bei Frankfurt: "Besser ein Punkt als Null"

Die B-Note für den künstlerischen Wert des aufgeführten Fußballs rückten Markus Weinzierl und seine Spieler in den Hintergrund. Was für den FC Augsburg in Frankfurt auch dank einiger Personalprobleme und des frühen Ausfalls von Torjäger Florian Niederlechner mit einer Platzwunde am Kopf zählte, war das nackte Ergebnis. Beim 0:0 stand zwar auch am 2. Bundesliga-Spieltag vorne erneut die Null, aber hinten eben auch. Und das war eine klare Verbesserung gegenüber dem krachenden 0:4 gegen Hoffenheim.

"Besser ein Punkt als null", resümierte Torwart Rafal Gikiewicz pragmatisch. Der Pole war hauptverantwortlich dafür, dass es kein Augsburger Null-Punkte-Start in die Saison wurde. "Den Punkt nehmen wir mit. Wir haben als Mannschaft 95 Minuten lang defensiv gut gearbeitet", sagte Trainer Markus Weinzierl, wohlwissend, "dass wir uns steigern müssen". Der Weg des FCA im elften Erstligajahr ist ungewiss. Weinzierl sprach von "einem Schritt nach vorne". Es gehe um Ergebnisse in der Bundesliga: "Wir wussten, wir müssen liefern."