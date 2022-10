FC Augsburg: "Mutiger Ansatz" soll auch RB vor Probleme stellen

Es war ein aufopferungsvoller Auftritt in der 2. Hauptrunde des DFB-Pokals gegen den FC Bayern München. Einer, der durchaus als Mutmacher für die schwere Aufgabe gegen RB Leipzig taugt: "Wir können stolz sein, mit den Fans war die Stimmung unfassbar. Wenn wir das am Samstag (Anstoß: 15.30 Uhr/Radio-Livereportage im BR24 Livecenter) wieder so hinkriegen, dann bin ich ziemlich sicher, dass wir die daheim schlagen", sagte Angreifer Florian Niederlechner nach dem 2:5.

Niederlechner: "Geiler Haufen"

Vor allem die bärenstarke Anfangsminuten, in der die Augsburger mit 1:0 in Führung gegangen waren, machen den Fuggerstädtern Hoffnung auf einen Bundesliga-Coup gegen die Sachsen. "Wir haben losgelegt wie die Feuerwehr. Schade, dass wir nach dem 2:3 nicht mehr herangekommen sind", sagte Trainer Enrico Maaßen; und Niederlechner ergänzte: "Wir sind auf dem richtigen Weg. Man merkt, was für ein geiler Haufen wir sind."

Euphorie trotz zweier Niederlagen

Der FCA schwimmt derzeit auf einer Euphoriewelle, ausgelöst durch eine kleine Serie in der Bundesliga (drei Siege aus vier Partien), die erst am vergangenen Wochenende beim 1. FC Köln (2:3) endete. Dass die Schwaben eine Niederlage aber nicht zurückwirft, zeigten sie eindrucksvoll gegen die Bayern. Griffigkeit, Zweikampfhärte, Moral und Spiellaune - das alles stimmte am Mittwoch. Und dieses Erlebnis - vor ausverkauftem Haus unter Flutlicht lange Zeit auf Augenhöhe mit dem Rekordmeister gewesen zu sein - soll die Mannschaft weiter tragen.

Nagelsmann: "Nicht so leicht, dagegen zu spielen"

Selbst Bayern-Trainer Julian Nagelsmann zeigte sich nach der Partie beeindruckt von dem "mutigen Ansatz", den die Augsburger gezeigt hatten. "Es ist nicht so leicht, dagegen zu spielen." Die Bälle seien immer wieder sehr schnell hinter der Kette gelandet, der FCA habe "viel körperliche Präsenz" gezeigt, der Fokus der Augsburger habe auf den Gegenspielern gelegen, nicht auf dem Ball. Sehr unangenehm zu spielen.

RB Leipzig, auswärts in dieser Saison mit nur zwei Pünktchen bisher eher harmlos, muss das erstmal matchen. FCA-Trainer Enrico Maaßen will jedenfalls, dass sein Team genau so weitermacht: "Ich glaube, die Leute gehen genau dafür ins Stadion", sagte er, lobte vor allem Moral und Qualität seiner Spieler und forderte: "Das muss so bleiben." Wenn das klappt, dürfte sein Team in dieser Saison mit dem Abstiegskampf nur wenig zu tun haben.