FC Augsburg muss wegen Verletzungen "kreativ werden"

Der FC Augsburg wird im Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr) nach Aussage von Trainer Enrico Maaßen zum "Improvisieren" gezwungen sein. Neben Reece Oxford wird in Felix Uduokhai ein zweiter Innenverteidiger ausfallen. "Wir müssen kreativ sein", sagte Maaßen am Donnerstag, allerdings: "So ganz viele Möglichkeiten gibt es nicht."

Defensive muss wohl umgestellt werden

Neben Oxford (Wiederaufbautraining) und Uduokhai (Syndesmoseriss) fehlt den Augsburgern gegen Hoffenheim auch Angreifer André Hahn (Sprunggelenk). Improvisieren muss Maaßen aber vor allem im Defensivbereich. Bislang spielten die Augsburger mit einer Fünferkette.

Möglich, sagte der Trainer, dass er auf eine Viererkette umstelle: "Aber wir wollen uns nicht in die Karten schauen lassen." Die Hoffenheimer bezeichnete Maaßen als "fußballerisch richtig gute Mannschaft mit viel Offensivqualität", merkte aber an: "Sie lassen auch Möglichkeiten zu."

Bisher drei Punkte gegen drei starke Gegner

Um daraus Kapital zu schlagen, ergänzte er, "müssen wir uns mehr Tormöglichkeiten erspielen. Wir schaffen es immer wieder, es phasenweise richtig zumachen, jetzt geht es darum, es konstant besser zu machen." Augsburg steht nach zwei Heimniederlagen gegen den SC Freiburg (0:4) und den FSV Mainz 05 (1:2) und dem Auswärtssieg bei Bayer Leverkusen (2:1) mit drei Punkten da. Kein Traumstart für den neuen Trainer Enrico Maaßen, der trotzdem eine positive Entwicklung seiner Mannschaft sieht.

"Wir haben gegen drei super starke Gegner gespielt", sagte Maaßen und betonte, "dass wir auf einem guten Weg sind, da gehen wir weiter. Wenn du gewinnst, ist nicht alles gut, wenn du verlierst, ist nicht alles schlecht." Ein Sieg würde den Augsburgern aber sicherlich neuen Rückenwind geben.