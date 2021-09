FC Augsburg muss gegen Dortmund "als Mannschaft funktionieren"

36.000 Zuschauer im Stadion

Nicht nur ein schwerer Gegner erwartet Augsburg, auch 36.000 Zuschauer werden im Stadion für die nötige Stimmung sorgen. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, werden nach der Überarbeitung der Coronaschutzverordnung in NRW bereits am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg 11.000 Zuschauer mehr zugelassen als zuvor. Der BVB beschränkt sich für dieses Spiel allerdings noch selbst. Am 16. Oktober gegen den FSV Mainz 05 sollen dann die nun erlaubten rund 67.000 Tickets ausgegeben werden, dies war aufgrund der Kurzfristigkeit für Samstag nicht mehr möglich.