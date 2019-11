FC Augsburg muss auf Topstürmer Finnbogason verzichten

Bei dem 30-Jährigen sollen nun noch weitere Untersuchungen stattfinden, wie der Fußball-Bundesligist am Montag auf Nachfrage mitteilte. Finnbogason musste beim torlosen Remis gegen die Türken nach nicht einmal 30 Minuten ausgewechselt werden.

"Meine Genesung hat schon begonnen, und ich werde noch härter denn je arbeiten, um so bald wie möglich auf den Rasen zurückzukehren", schrieb Finnbogason in sozialen Medien. Der Isländer, der damit am Samstag (15.30 Uhr) gegen Hertha BSC fehlen wird, wird immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Zuletzt musste der Angreifer wegen einer Wadenblessur pausieren.