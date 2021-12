FC Augsburg: Nach positivem Corona-Test mit Sorgen nach Köln

Und wieder trifft es einen Innenverteidiger. Das bedeutet, dass Trainer Markus Weinzierl seine Abwehrreihe nach dem 2:3 gegen Bochum in der vergangenen Woche erneut umbauen muss. "Das ist bitter für uns, wir könnten ihn gut gebrauchen auf unserer Problemposition", sagte der Coach Weinzierl vor dem Duell am Freitag (20.30 Uhr/Radio-Livereportage im BR24-Livecenter) bei Steffen Baumgarts Kölnern.

Ein positiver Coronatest zwingt den geimpften Uduokhai in häusliche Quarantäne. Aus der kommt gerade Kapitän Jeffrey Gouweleeuw. "Es ist suboptimal, wenn du aus dem Wohnzimmer nach ein, zwei Trainingseinheiten nach Köln fliegst. Aber wir werden ihn brauchen", so Weinzierl über seinen Abwehrchef. Sein Team lebe von der Stabilität, die die Innenverteidiger bieten sollen. Doch er könne in der aktuellen Situation kaum Rücksicht auf individuelle Befindlichkeiten nehmen, so Weinzierl.