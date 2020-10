FC Augsburg: Mit Trainer Herrlich ins Spitzenspiel gegen Leipzig

"Mir geht's sehr gut", sagte Heiko Herrlich vor dem Spitzenspiel des 4. Bundesliga-Spieltags. Sein FC Augsburg erwartet Tabellenführer RB Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr, Live-Einblendungen bei Heute im Stadion).

Herrlich kann nach seiner Zwangspause wieder auf die Trainerbank zurückkehren: Seine Lungenerkrankung (Pneumothorax) sei überstanden. Am vergangenen Montag hat er das Krankenhaus verlassen und schon am Nachmittag wieder auf dem Trainingsplatz gestanden. "Das Lungenvolumen ist wieder voll da", sagte Herrlich: "Seit Dienstag, Mittwoch" komme er zudem ohne Schmerzmittel aus.

Finnbogason fällt aus

Während der Trainer also zurückkehrt, wird Stürmer Alfred Finnbogason am Samstag fehlen. Der Isländer hat sich im Nations-League-Spiel gegen Belgien eine Muskelverletzung am linken Oberschenkel zugezogen. "Schade, dass Alfred sich verletzt hat. Er war sehr gut drauf", sagte Herrlich.

Daneben hat der FCA aktuelle einige Spieler, "die witterungsbedingt ein bisschen kränkeln." Die endgültige Aufstellung wird also ein spontanes Puzzlespiel für Bank-Rückkehrer Herrlich, der beim Spiel gegen Leipzig von der bisher "schwierigsten Aufgabe" der laufenden Saison spricht.

"Wir wissen, dass wir gegen eine europäische Top-Mannschaft spielen mit einem Top-Trainer, der auf alles eine Lösung weiß." Heiko Herrlich über RB Leipzig

Uduokhai: Tabelle hat keine Aussagekraft

Sein Team will sich vom vermeintlichen Spitzenspiel-Charakter nicht blenden lassen, und die Partie wie jedes andere Bundesligaduell angehen. "Die Tabelle kann man wegschmeißen", sagte Abwehrspieler Felix Uduokhai: "Das ist eineMomentaufnahme und hat für uns keine große Aussagekraft." Am Ende gehe es wie in jeder Partie um drei Punkte.

Auch Herrlich geht gelassen ins Spitzenspiel. "Beim Marathon habe ich auch noch niemand gesehen, der bei Kilometer vier jubelnd herumläuft", sagte der Coach, der dem Match ähnlich wie seine Spieler keine außergewöhnliche Bedeutung zuschreibt.

Erstmals Bundesliga-Tabellenführer?

Dabei könnte der FC Augsburg mit einem Heimsieg durchaus Historisches schaffen: Noch nie waren die Schwaben Tabellenführer der Fußball-Bundesliga.

