FC Augsburg mit Neuzugängen gegen Union unter Druck

Der Kroate Jedvaj, ausgeliehen aus Leverkusen, und der Schweizer Lichtsteiner, ablösefrei aus England, sollen der Augsburger Defensive endlich die erwartete Stabilität verleihen. Wahrscheinlich dürfen sie gleich von Beginn an ran. "Tin Jedvaj ist topfit von der Körperlichkeit. Seine Qualität hat man im Training gemerkt", sagte FCA-Trainer Martin Schmidt: Auch Stephan ist auf gutem Niveau. Der ist bereit." Helfen dürfte auch die Rückkehr des wieder genesenen Torjägers Alfred Finnbogason, der wahrscheinlich als Joker von der Bank unterstützen wird.

Alles auf Anfang

Nach dem 1:2-Pokalaus beim Regionalligisten Verl und der 1:5-Liga-Auftaktpleite in Dortmund will der FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr Liveeinblendungen in Heute im Stadion auf Bayern 1) im dritten Pflichtspiel der Saison alles auf Null stellen: "Bei uns gilt jetzt das Motto 'Alles auf Anfang'. Jetzt haben wir einen kompletten und tollen Kader", sagte Schmidt, und ergänzte: "Wir haben das nachgelegt, was wir gebraucht haben."

Augsburg unter Druck

Sein Landsmann Urs Fischer sieht Augsburg zwar nicht als "Abstiegskandidaten", dennoch steht der FCA nach Ansicht des Berliner Trainers unter Druck. "Augsburg hatte keinen perfekten Start, und jetzt gibt es ein Heimspiel gegen Union", sagte Fischer, der mit seinem Team allerdings auch beim Ligastart (0:4 gegen RB Leipzig) deutlich verloren hat: "Da ist aus Sicht der Augsburger ein Sieg fast Pflicht." Zumal die Schwaben, die in ihre neunte Bundesliga-Saison gehen in Sachen Erfahrung einen klaren Vorteil haben.