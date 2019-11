FC Augsburg: Mit Konkurrenzdruck zum Charaktertest in Köln

Gregoritsch muss kämpfen

Wohin der Konkurrenzkampf aber auch führen kann, zeigte die Personalie Michael Gregoritsch: Nach seiner allzu offenen Kritik ("Hauptsache weg") samt Suspendierung ist er jetzt zurück im Kader und hat sich entschuldigt. "Die Sache ist im Sinne des Teams ausgeräumt", sagte Schmidt. "Das Ziel ist, dass wir die Qualität von Michael im Kader haben wollen und auch auf dem Platz", ergänzte der Schweizer.

Zwei richtungsweisende Partien

Während sich Augsburg im Aufschwung befindet, ist die sportliche Lage beim 1. FC Köln mit dem Trainerwechsel zu Markus Gisdol und der jüngsten 1:4-Pleite in Leipzig weiterhin prekär. Kölns neuer Manager Horst Heldt sprach vorab von einem Charaktertest: "In solchen Momenten zeigt sich der Charakter eines Traditionsklubs. Wir müssen jetzt gemeinsam zeigen, was diesen Verein ausmacht. Andere Mannschaften müssen wieder Angst haben, hierher zu kommen", sagte Heldt.

Charakter und Kampfgeist

Die Schwaben werden diese Worte als Warnung auffassen, können sie aber fast genau so für sich in Anspruch nehmen. Die Tradition in Augsburg ist zwar nicht ganz so groß wie in Köln, aber Charakter und Kampfgeist sind auf beiden Seiten gefragt. Insbesondere weil die zwei nächsten Aufgaben gegen direkte Konkurrenten für Augsburg richtungsweisend sind: Köln und Mainz. Punkten die Augsburger in den beiden Duellen gegen die rheinischen Teams haben sie sich im Abstiegskampf Luft verschafft und können sogar in Richtung der oberen Tabellenhälfte blicken. Wenn nicht, bleiben sie unten drin. Wohin also geht die Reise?