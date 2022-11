FC Augsburg: Mit Frische-Faktor zurück in die Erfolgsspur

Der FCA hat ein Talent für frühe Tore. Fünfmal brachten sich die Schwaben zuletzt mit einem schnellen Treffer in eine optimale Ausgangsposition, fünfmal verspielten sie den aussichtsreichen Vorsprung. "Dass wir gefährlich sind, haben wir gezeigt. Jetzt geht es darum, die Führung auch mal länger zu halten oder das zweite Tor nachzulegen", forderte FCA-Coach Enrico Maaßen vor dem schwierigen Auswärtsspiel bei Union Berlin am Mittwochabend (20.30 Uhr/Radio-Livereportage im BR24 Sport Livecenter).

Die ballorientiertere, offensivere Spielidee, die Enrico Maaßen mit seinem Amtsantritt im Sommer mit nach Augsburg gebracht hatte, sorgt für viel Anerkennung in der Liga. Bei Spielern, der FCA-Führung und unter den Anhängern. Die Entwicklung hin zu einer aufregenderen Spielweise ist unverkennbar.

Keine Lust mehr auf Lob und "Schönspielen"

Trotzdem steht eine Sieglos-Serie von sechs Spielen. "Dieses Schönspielen ist für mich Quatsch", motzte Torhüter Rafal Gikiewicz nach dem 1:2 am Samstag gegen Frankfurt. Auf Lob für die ansehnliche Augsburger Spielweise, die letztendlich nicht den erhofften Ertrag bringt, hat der Pole keine Lust mehr.

Maaßen will dennoch an seiner Philosophie festhalten: "Der Weg stimmt, jetzt geht es darum, das Ruder punktetechnisch rumzureißen", sagte der Fußball-Lehrer. In den abschließenden Spielen vor der Winterpause gegen Union und Bochum müsse seine Mannschaft die "Momente effizient nutzen und Fehler minimieren".

"Frische-Faktor" spricht für Augsburg

Im Duell mit dem Überraschungsteam aus der Hauptstadt soll der Augsburger Frische-Faktor das Team zurück in die Erfolgsspur führen. "Wir haben einen Tag länger Pause gehabt. Das kann natürlich ein Vorteil sein, aber wir brauchen so oder so eine Top-Leistung und müssen wie zuletzt als Mannschaft auftreten", forderte Maaßen. In der Alten Försterei erwarte er eine stimmungsvolle Atmosphäre: "Wir müssen vor allem vom Kopf her bereit sein, jeder muss seine Aufgabe kennen und perfekt erfüllen."

Die Personalsituation gestaltet sich ähnlich wie zuletzt beim Heimspiel gegen Frankfurt. Das Mittelfeld-Duo Elvis Rexhbecaj und Carlos Gruezo kehrt nach ihrer Gelbsperre zurück in den Kader. Gikiewicz, der nach dem Frankfurt-Spiel wieder über Schmerzen im Oberschenkel klagte, sei einsatzbereit.

"Die Überzeugung in der Mannschaft ist da. Wir sind in der Lage, Tore zu machen", sagte Maaßen. Vor allem frühe Tore. Um in Berlin die Trendwende einzuleiten, braucht es aber nicht nur einen Turbostart, sondern eine kompakte Abwehrleistung über 90 Minuten.