FC Augsburg mit Co-Trainer Reiner Maurer gegen den SC Freiburg

Die Aufgabe, vor der Reiner Maurer als Vertretungs-Trainer steht, ist eine ziemlich große. Sie lautet: Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln - und das gegen den Tabellensechsten SC Freiburg.

Maurer ist vor der Aufgabe aber nicht bange: "Wir haben ein gutes Trainerteam, jeder hat seine Aufgaben. Wir werden am Samstag wie immer gemeinsam Entscheidungen treffen, viel verändert sich auch in Abwesenheit von Markus Weinzierl also nicht."

Maurer: "Werden alles für drei Punkte tun!“

In der Tat hat sich vor allem an der Ausgangsposition nichts geändert: Der FC Augsburg muss als Tabellen-16. im Kampf gegen den drohenden Abstieg dringend zählbares einfahren. Dementsprechend versprach Maurer: "Wir werden am Samstag all unsere Tugenden reinwerfen und alles für drei Punkte tun!"

Weinzierl "emotional dabei", aber nicht wie Baumgart

Damit könnte der Verein auch für etwas Entspannung beim abwesenden Cheftrainer sorgen. Maurer ist nämlich sicher, dass Weinzierl in der Corona-Quarantäne "emotional dabei sein" wird. Allerdings glaubt er nicht, dass der Cheftrainer wie jüngst Kölns Coach Steffen Baumgart "brüllend umhertigern und sein Team laut anfeuern" werde.

Winther positiv getestet - Maier wieder dabei

Nach Weinzierl ist beim FC Augsburg nun auch der Innenverteidiger Frederik Winther positiv auf das Virus getestet worden. Der Däne fällt damit ebenso aus wie der verletzte Robert Gumny. Dafür ist der U21-Europameister Arne Maier wieder freigetestet und könnte gegen Freiburg auflaufen. Und Maurer, dem "die Förderung unserer Talente aus dem FCA-Nachwuchs sehr am Herzen" liegt hat einen weiteren Youngster im Blick. Dem 18-Jährigen Lasse Günther stellte er einen Platz in der Startelf in Aussicht. Ein bisschen ändert sich als dann doch unter dem Co-Trainer.