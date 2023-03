FC Augsburg: Maaßens Flexibilität ist gefragt

Einerseits fährt der FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Livereportage zum Hören im BR24 Livecenter) mit viel Respekt zum Auswärtsspiel gegen den VfL Wolfsburg. Andererseits strahlt Trainer Enrico Maaßen Vorfreude und Optimismus aus.

"Es wird wieder eine große Herausforderung", sagte Maaßen vor dem Kräftemessen mit den Niedersachsen. "Wolfsburg ist eine sehr gute Mannschaft, eine junge Mannschaft, eine sehr schnelle Mannschaft." Das Ziel sei trotzdem, etwas mitzunehmen aus der Autostadt.

Auswärtsschwäche "überhaupt kein Thema"

Seine Mannschaft müsse eine "Topleistung" zeigen und konsequent im Torabschluss sein, um Punkte aus Wolfsburg mitzunehmen, befand der 39-Jährige. Dass sein Team seit immerhin fünf Spielen auf einen Zähler in der Fremde wartet, macht ihm kein großes Kopfzerbrechen: "Für uns ist das überhaupt kein Thema. Ich glaube, wir sind in der Auswärtstabelle nicht so schlecht, haben schon ein paar Punkte auswärts geholt."

Dass er neben den verletzten Niklas Dorsch und Kelvin Yeboah auch auf Verteidiger Felix Uduokhai und den in Wolfsburg noch gesperrten Ermedin Demirovic verzichten muss, ist für Maaßen ebenfalls kein großes Ding: "Wir haben Möglichkeiten, können mit einer oder zwei Spitzen spielen." Dafür will er die letzten Trainingseindrücke abwarten.

Berishas Energie und Chancenverwertung als Plus

Im Training hat sich Mergim Berisha nach seinem Länderspieldebüt gut gelaunt und motiviert gezeigt. "Ich hoffe, dass er diese Energie auch in Wolfsburg zeigen wird, das wird wichtig sein", so sein Trainer. Wichtig, um zu punkten und wichtig, damit es dabei bleibt, dass der FCA wie Wolfsburg zu den Teams mit der besten Chancenverwertung der Liga gehört: "Wir haben Spieler, die nicht viele Tormöglichkeiten brauchen."