FC Augsburg: Trainer Maaßen will offensiven Spielstil prägen

Der 38-Jährige Bundesliga-Rookie Maaßen, der bislang die U23 von Borussia Dortmund in der 3. Liga trainierte, wurde am Montag an seiner neuen Wirkungsstätte begrüßt. Als Chefcoach beim FCA will er auch eine neue "Identität kreieren, etwas, wofür Augsburg steht."

Bei der U23 des BVB habe man "unter Bundesliga-Bedingungen" gearbeitet, sagte Maaßen. Aber natürlich gehe es in der Bundesliga noch einen Tick professioneller zu. Für ihn gehe es jetzt darum, "alle mitzunehmen, die Jungs auch von der Spielidee zu begeistern."

Wunschlösung für Geschäftsführer Reuter

Für Geschäftsführer Stefan Reuter war Maaßen die absolute "Wunschlösung." Nach zuletzt wiederholten Trainerwechseln hofft der Fußball-Bundesligist mit dem 38-Jährigen auf die Rückkehr zur Kontinuität. "Dass wir Enrico Maaßen mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet haben, ist ein klares Zeichen, wie überzeugt wir von ihm sind und dass wir da natürlich eine Kontinuität anstreben", sagte Reuter am Montag bei der Vorstellung.

Seit Manuel Baum, der von Dezember 2016 bis April 2019 arbeitete, gab es beim FCA Trainerwechsel im Jahrestakt. Martin Schmidt, Heiko Herrlich, Markus Weinzierl - keiner war zuletzt viel länger als zwölf Monate im Amt.