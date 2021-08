FC Augsburg legt gegen Hoffenheim Bundesliga-Fehlstart hin

In der vergangenen Saison hatte der FC Augsburg zum ersten Mal in seiner zehnjährigen Bundesligazeit ein Auftaktspiel gewonnen (bei Union Berlin). In der neuen Saison ist wieder alles beim Alten. Gegen 1899 Hoffenheim verspielten die Schwaben einen möglichen Erfolg und bleiben zunächst ohne Punkte. Jacob Bruun Larsen (37.), der frühere Regensburger Sargis Adamyan (79.), der eingewechselte Georginio Rutter (87.) und Sebastian Rudy (90.) erzielten die Treffer für die Gäste, die ein Chancenplus hatten und vier davon eiskalt nutzten.