FC Augsburg lässt Verträge mit Finnbogason und Moravek auslaufen

Beim FC Augsburg tut sich einiges: Enrico Maaßen - letzte Woche als neuer Trainer vorgestellt - hat seinen Vertrag bei den Schwaben unterschrieben. Vorgestellt wird der neue Trainer am kommenden Montag.

Zudem gab der Bundesligist noch weitere Personalia bekannt. Da der neue Coach seinen Co-Trainer aus Dortmund mitbringt, wird auch die Zusammenarbeit mit Augsburgs bisherigen Co-Trainern Tobias Zellner und Rainer Maurer nicht fortgesetzt. Der Allgäuer Maurer kam erst vergangenes Jahr als Co-Trainer von Markus Weinzierl zum FCA. Der Deggendorfer Zellner hingegen war zehn Jahre lang als Co-Trainer und im Team-Management für den FCA im Dienst.

Langjährige Führungsspieler verlassen den FC Augsburg

Zudem teilten die Schwaben mit, dass die Verträge der langjährigen Führungsspieler Alfred Finnbogason und Jan Moravek nicht verlängert werden.

"Wir haben uns diese Entscheidungen alles andere als leicht gemacht, sind mit unserem neuen Cheftrainer aber übereingekommen, einen neuen Weg einschlagen zu wollen und neue Impulse zu setzen", begründete FCA-Manager Stefan Reuter den Schritt. Moravek und Finnbogason hätten großen Anteil daran, dass der FCA nun in sein zwölftes Bundesliga-Jahr gehe.

Finnbogason Rekordtorschütze beim FCA

Moravek war vor zehn Jahren vom FC Schalke 04 zu den Fuggerstädtern gekommen. In insgesamt 132 Pflichtspielen trug der Mittelfeldspieler das FCA-Trikot. "Ich wünsche dem FCA nur das Beste und drücke für die weitere Zukunft in der Bundesliga die Daumen", sagte Moravek. Der Isländer war in sechs Jahren zum Augsburger Fanliebling und Rekordtorschütze in der Bundesliga aufgestiegen, genauso wie Morawek aber auch sehr oft verletzt ausgefallen.

Finnbogason war seit 2016 für Augsburg aktiv. Mit 37 Treffern ist der 33-Jährige Rekordtorschütze der FCA-Bundesliga-Geschichte. In sechs Jahren absolvierte der Offensivspieler 122 Pflichtspiele für den FCA.