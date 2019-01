FC Augsburg: Kniffliger Rückrundenstart gegen Düsseldorf

Hopp oder top - Niederlage wäre fatal

Mit 15 Punkten liegt der FCA als Tabellen-15. drei Punkte hinter der Fortuna, die in der Winterpause vor allem mit dem Theater um die Vertragsverlängerung von Trainer Friedhelm Funkel Schlagzeilen machte. Die Unruhe bei den Rheinländern ist vielleicht eine Chance für die Schwaben, die bei einem Sieg an Düsseldorf vorbeiziehen würden. Andererseits: Mit einer Niederlage würde man den Anschluss verlieren. Also hopp oder top.

Von einer Weichenstellung zum Rückrundenstart möchte man in Augsburg aber lieber nicht sprechen. "Jedes Spiel wird wegweisend sein, jedes Spiel ist einfach wichtig. Es gibt so viele wegweisende Spiele in der Saison", wiegelt Kapitän Daniel Baier auf eine entsprechende Frage ab.