FC Augsburg: Klassenerhalt fix - trotz Klatsche in Leipzig

Der FC Augsburg kann ein weiteres Jahr in der Fußball-Bundesliga planen. Die Schwaben verloren zwar 0:4 in Leipzig. Weil aber auch die Konkurrenz sieglos blieb, kann der FCA am letzten Spieltag nicht mehr auf einen Abstiegsplatz abrutschen.