FC Augsburg: Kein Schaulaufen gegen RB Leipzig

Wolfsburg war der Gegner am 34. Spieltag in der vergangenen Saison. Wie Leipzig ein Europapokal-Anwärter. Und die "Wölfe" spielten sich in einen Rausch und zerpflückten Augsburg. Am Ende stand mit 32 Punkten die schlechteste Augsburger Bundesligasaison in acht Jahren.

Einziger Unterschied: Für Wolfsburg ging's noch um die direkte Europa-League-Qualifikation. Augsburgs Gegner am 34. Spieltag in dieser Saison, RB Leipzig, hat dagegen den Platz in den internationalen Wettbewerben schon sicher. Die Sachsen starten auf jeden Fall in der Champions League, selbst bei einer Niederlage in Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr, Live-Einblendungen in Heute im Stadion auf Bayern 1).