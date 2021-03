FC Augsburg kassiert Niederlage bei Hertha BSC

Abstiegskampf in Berlin: Der Tabellen-15. empfing den 13. Der FC Augsburg spielte mit der gleichen Elf wie beim 1:0-Sieg gegen Mainz. Und bereits nach 118 Sekunden erzielte Laszlo Benes per Volleyschuss die frühe Augsburger Führung.

Danach spielte eigentlich nur die Hertha und hätte in der 21. Minute fast den Ausgleich geschafft. Santiago Ascacibar zog aus 18 Metern ab - Rafal Gikiewicz parierte mit einer guten Fußabwehr. Die Augsburger Abwehr stand weiter kompakt und ließ wenig zu. In der 38. Minute traf Florian Niederlechner nur den Pfosten. So ging es mit der knappen 1:0-Führung für die Schwaben in die Pause.

Beide Mannschaften wollen den Sieg

Hertha begann die zweite Hälfte schwungvoll und hatte kurz nach Wiederanpfiff erneut die Chance auf den Ausgleich. Doch Jhon Corodoba scheiterte an dem erneut glänzend reagierenden Augsburger Keeper Gikiewicz. In der 62. Minute: Krzysztof Piatek traf zum mittlerweile hochverdienten Ausgleich für die Berliner. Was folgte war ein munteres Bundesligaspiel.

Beiden Mannschaften war anzumerken, dass sie die Partie gewinnen wollten. Chancen gab es hüben wir drüben. In der 69. Minute konnte Gikiewicz erneut gegen Cordoba klären. Auf der anderen Seite prüfte Niederlechner zehn Minuten später Rune Almenning Jarstein.

Letztlich entschied ein Elfmeter das Spiel: Kurz vor Schluss wird Herthas Tousart von Pedersen im Strafraum ganz leicht getroffen. Schiri Florian Badstübner zeigte auf den Elfmeter-Punkt, Dodi Lukebakio verwandelte sicher und rettete so der "Alten Dame" Hertha wichtige drei Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Die Abstiegszone ist aber immer noch nur drei Punkte entfernt. Augsburg muss sich wieder etwas mehr mit dem Thema Abstiegskampf beschäftigen - sechs Punkte trennt das Team von Heiko Herrlich vom Abstiegsrelegationsplatz.