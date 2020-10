FC Augsburg kassiert gegen Leverkusen Niederlage

Zum 19. Mal traf der FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga auf Bayer Leverkusen - und noch nie konnten die Schwaben gegen die Werkself gewinnen. Die vergangenen vier Duelle gewann Leverkusen allesamt und das bei 10:1 Toren. Und auch diesmal sollte es mit einem Sieg nicht klappen.

Das Team von Heiko Herrlich verkaufte sich von Anfang an als unangenehmer Gegner, machte geschickt die Räume zu und ließ Leverkusen so kaum ins Spiel kommen. Doch dann gab es nach einer unglücklichen Aktion von Raphael Framberger Handelf-Meter für den Gastgeber. Lucas Alario verwandelte diesen in der 16. Minute zum 1:0.

Augsburg erkämpft Ausgleich

Augsburg war zunächst geschockt und hatte Probleme wieder in die Partie zu kommen. Bayer dominierte zwar das Spiel nun, konnte sich aber keine nennenswerten Chancen erarbeiten - zu kompakt stand die Augsburger Abwehr.

In der zweiten Hälfte trauten sich die Schwaben auch nach vorne: In der 51. Minute traf Daniel Caliguri aus 14 Metern zum Ausgleich. Augsburg agierte mutiger, das Spiel nahm an Fahrt auf. Chancen gab es auf beiden Seiten. Doch den Schwaben fehlte häufig die Abgeklärtheit vor dem Tor. Leverkusen zeigte sich abgebrühter. In der 76. Minute erzielte Alario per Kopf aus elf Metern das 2:1 - Rafal Gikiewicz hatte keine Chance, den Ball abzuwehren. In der Nachspielzeit machte Moussa Diaby (90.+4) alles klar.

Für Augsburg ist es die zweite Saisonniederlage. Mit sieben Punkten belegen die Schwaben den elften Tabellenplatz.