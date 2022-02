FC Augsburg kassiert 1:2-Niederlage gegen Freiburg

Der FC Augsburg kassierte die zweite Niederlage in Folge. Auch gegen den SC Freiburg konnten die Schwaben trotz engagiertem Einsatz nicht punkten. Sie unterlagen zu Hause mit 1:2.

Augsburg-Coach Markus Weinzierl musste das Spiel nach einem positiven Corona-Test zu Hause vorm Fernseher verfolgen. Ihn vertrat Reiner Maurer, der damit sein Bundesliga-Debüt gab. Gegenüber der 2:3-Niederlage gegen Gladbach veränderten die FCA-Trainer ihr Team nur auf einer Position: Carlos Gruezo ersetzte Jan Moravek (Bank) im Mittelfeld.

Frühe Gäste-Führung durch Petersen

Beim 1:1 gegen Mainz traf Freiburgs Top-Joker Nils Petersen nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung. In Augsburg durfte der Routinier von Beginn an ran - zum ersten Mal in dieser Saison. Ein guter Riecher von Christian Streich. Denn der 33-jährige Mittelfeldspieler dankte seinem Trainer den Startelf-Einsatz gleich in der 4. Minute mit einem Kopfballtreffer zur frühen 1:0-Führung für die Breisgauer.

Zwölf Minuten später gelang Michael Gregoritsch der Ausgleich mit einem herrlichen Fernschuss aus 20 Metern - es war der sechste Saisontreffer des Österreichers. Aber das 1:1 war nach weiteren zehn Minuten schon wieder Geschichte, weil Nico Schlotterbeck durch ein Abstaubertor auf 2:1 zu Gunsten der Gäste erhöhte. Eine muntere Partie in der Fuggerstadt - auch in der zweiten Hälfte.

Kurzweiliges, temporeiches Spiel

Sowohl Woo-Yeong Jeong (58.) als auch Nicolas Höfler (64.) hatten die große Chance zur vorzeitigen Entscheidung. Beide ließen sie allerdings liegen. Anschließend warfen die Augsburger alles nach vorne und drückten auf den Ausgleich. In der 78. Minute verpasste ihn Gregoritsch, als sein Kopfball knapp am rechten Pfosten vorbei ging, kurz vor dem Abpfiff zielte der eingewechselte Alfred Finnbogason links am Tor vorbei.

FCA bleibt auf dem Relegationsplatz

Es blieb beim 2:1 für Freiburg. Die Streich-Elf beendete ihren Augsburger Auswärtsfluch und ist wieder auf Champions-League-Kurs. Für den FCA war es ein herber Rückschlag im Abstiegskampf. Die Augsburger holten in den vergangenen acht Spielen nur einen Sieg (2:0 gegen Union Berlin) und bleiben mit 22 Punkten weiter auf dem Relegationsplatz. Nächste Woche geht es gegen Dortmund.