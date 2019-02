FC Augsburg kassiert 0:4-Klatsche in Bremen

Werder nähert sich den Europacup-Plätzen

Werder machte es einfach cleverer und erhöhte sogar noch auf 4:0 in der 83. Minute: Der eingewechselte Pizarro verlängerte eine Ecke von rechts am ersten Pfosten zu Möhwald, der aus 15 Metern das Leder in die Maschen schweißte. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt setzt ihren Höhenflug weiter fort.

"Es ist einfach schlecht verteidigt gewesen heute. Wir haben viel zu einfach Tore gekriegt, zu leichtsinnig. Wir sind im Abstiegskampf, da muss man energischer sein, mit mehr Fokus." Gregor Kobel

Am kommenden Samstag müssen die Hanseaten, die als einziges Bundesligateam bislang in jedem Saisonspiel mindestens ein Tor geschossen haben, beim direkten Konkurrenten Hertha BSC ran. Für Augsburg wird es nach der elften Niederlage nicht einfacher. Am Freitag wartet Rekordmeister Bayern München zum Nachbarschaftsduell.