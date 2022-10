FC Augsburg kämpft gegen das Raubein-Image

Trainer Enrico Maaßen weist die die Kritik an der robusten Spielweise seiner Mannschaft zurück: "Ich denke nicht, dass wir überhart oder unfair spielen". Stattdessen pflege der FCA "eine intensive Art des Fußballs". Des weiteren gibt der Coach zu bedenken: "Wenn man sich die anderen Bänke anschaut, ist es jetzt nicht so, dass wir in jedem Spiel total emotional agieren". Nur weil sich die Schwaben in dieser Saison einfach mehr wehren, werde es "vielleicht direkt wieder so wahrgenommen, als wenn das pausenlos der Fall" sei, so Maaßen.

Feuerzug-Wurf bringt Augsburg auf die Palme

Manchmal seien seine Spieler nämlich gar nicht der Auslöser für die Entgleisungen. Etwa wenn der aktuell verletzte Torwart Rafal Gikiewicz, der zugleich für seine ungestüme und auch mal provozierende Art bekannt ist, wie beim 3:2 gegen den FC Schalke 04 Anfang Oktober von einem Feuerzeug getroffen wird und dann außer sich ist.

Schiedsrichter Siebert verweist auf die "Gelbe-Karten-Statistik

Bei den Schiedsrichtern stehen die Augsburger inzwischen unter Beobachtung. "Ist ja nun mal so", antwortete der Berliner Schiedsrichter Daniel Siebert nach dem wilden Remis Anfang Oktober zwischen dem FC Augsburg und VfL Wolfsburg auf die Frage, ob die Hausherren so einen schlechten Ruf in der Branche hätten. Der Unparteiische verwies einerseits auf die Gelbe-Karten-Statistik und bemerkte weiter, dass es da eben "Charaktere" gebe, "die einem ein Spiel schwer machen oder es aus dem Nichts heraus eskalieren" lassen.

Iago geriet gegen Leipzig aus der Fassung

Da gibt es nämlich durchaus Szenen, in denen sich die Augsburger zu leicht aus der Fassung bringen lassen. Vor einer Woche beim 3:3 gegen RB Leipzig wurde Abwehrspieler Iago nach einem Rempler mit Gelb-Rot zum Duschen geschickt. "Natürlich dürfen wir uns nicht zu so einer Situation hinreißen lassen. Iago hat aber die Hand oder den Ellenbogen ins Gesicht bekommen, Xaver Schlager steht dann auf, springt vor ihm her und provoziert ihn auch", erläuterte Maaßen die Szene, die Augsburg nach einem 3:0 in Unterzahl den Sieg raubte.

Trainer Maaßen verspricht Besserung

Der Coach verspricht auf jeden Fall Besserung. "Wenn Entscheidungen gegen uns getroffen werden, müssen wir bei uns bleiben. Wir müssen uns das eine oder andere Mal ein bisschen zurücknehmen und uns dahin entwickeln, dass wir mit unseren Emotionen Fußball spielen", erklärte Maaßen.

Demirovic nach der Partie gegen Suttgart zu Gast im Blickpunkt

Am Samstag können die Augsburger sich beim VfB Stuttgart (15.30 Uhr, Radio-Livereportage) beweisen. In der Tabelle (Platz 12, 14 Zähler) ist eine Verbesserung durchaus möglich. Stattdessen könnten die Schwaben Im Bezug auf die kassierten Strafkarten Rang eins auch wieder abgeben. FCA-Stürmer Ermedin Demirovic ist am Sonntag zu Gast in der Sendung Blickpunkt Sport (21.45 Uhr, BR Fernsehen).