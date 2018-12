FC Augsburg kämpft bravourös und steht doch ohne Punkte da

Der FC Augsburg erwischte den besseren Start, doch die Tore machten zunächst Josuha Guilavogui (33) und William (42.) für den VfL. In der zweiten Halbzeit trafen auch Rani Khedira (49.) und Sergio Cordova (59.) und brachten den verdienten Ausgleich. Doch Yannick Gerhardt machte in der 90. Minute den Dreier für Wolfsburg perfekt. Damit plagen die Schwaben nach acht sieglosen Spielen weiter ihre Abstiegssorgen .

Augsburg gibt die Kontrolle ab und wird bestraft

Beide Teams scheuten zunächst das Risiko. Den ersten Abschluss im Spiel machte dann Augsburgs Marco Richter. VfL-Keeper Koen Casteels hatte mit dem Aufsetzer allerdings keine Probleme. Die Gastgeber kamen besser ins Spiel, doch noch passten die Abschlüsse nicht. Nach zwanzig Minuten zeigte sich auch der VfL im Angriffsmodus. Die erste große Chance des Spiels hatte Wout Weghorst (25.). Er köpfte allerdings rechts am Tor vorbei. In der 28. Minute ging sein Schuss leicht abgefälscht von Kevin Danso an den Pfosten. Wolfsburg war jetzt im Spiel und zeigte mehr und mehr Qualität. Die zweite Ecke für den VfL brachte dann den Erfolg: Arnold zog das Leder von links herein, John Anthony Brooks schraubte sich hoch und verlängerte auf den angelaufenen Joshua Guilavogui (33.). Der drückte die Kugel aus kurzer Distanz locker zum 1:0 über die Linie. William legte in der 42. Minute dann zur 2:0-Führung nach.