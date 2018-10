FC Augsburg ist nach der Achterbahnfahrt beim BVB "kotzübel"

"Es ist wie Achterbahn fahren", meinte Michael Gregoritsch nach der spektakulären 3:4-Niederlage beim BVB. "Am Anfang geht es hoch, dann geht es hin und her und hin und her. Dann ist Schluss und du willst am Liebsten in den Kübel kotzen", lautete sein Kommentar.

"Wir haben zweimal geführt, lagen dann zurück, kommen aber wieder, machen den Ausgleich und dann ist es natürlich brutal bitter, doch noch zu verlieren", erklärte Flügelspieler André Hahn, der nach Spielen generell unruhig schläft. Diesmal sei es aber "noch schlechter" gewesen, räumte er am Tag nach dem Spiel in Dortmund ein.

Tabellenführer lange Paroli geboten

Was die Augsburger Spieler regelrecht schwindelig werden ließ, war der Spielverlauf. Denn der FC Augsburg führte lange, hätte mindestens ein Unentschieden verdient, verlor aber in letzter Minute vor 81.365 Zuschauern alle Punkte. "Wir haben fast 90 Minuten super gespielt und hatten mindestens das Unentschieden verdient. Wir hatten zwischenzeitlich auch die Chance, das Spiel zuzumachen, was uns leider nicht geglückt ist", meinte der geknickte Topstürmer Alfred Finnbogason, der in seinem zweiten Saisoneinsatz schon seinen vierten Treffer erzielte. "Dortmund hat nur aufgrund des Lucky Punch in der letzten Sekunde das Spiel gewonnen", erklärte FCA-Verteidiger Martin Hinteregger.

"Das tut weh"

"Leider zählen nur die Punkte, das tut weh", klagte auch Trainer Manuel Baum. Trotzdem ist er immerhin stolz auf die Leistung seiner Mannschaft beim Champions-League-Teilnehmer. "Wir können erhobenen Hauptes nach Hause fahren", sagte der 39-Jährige.