FC Augsburg in München: "Schmaler Grat"

Nicht ängstlich und nicht überheblich

"Ich habe vorher nochmal mit Fabian gesprochen. Es tut ihm unheimlich leid für die Mannschaft, dass ihm diese Fehler passiert sind. Aber nach hinten schauen bringt nichts mehr", so Baum, der auch über weitere Änderungen in der Startelf nachdenkt. Vieles wird von der Taktik abhängen, die er für das Duell beim Rekordmeister und Tabellenführer wählt. Dazu nur so viel: "Es ist ein schmaler Grat, welche Taktik man beim FC Bayern anwendet. Zu ängstlich darf man sich nicht verhalten, zu überheblich ist auch schlecht. Wir brauchen eine gute Mischung."

Daran arbeitet er. "Ich bin keiner, der an Wunder glaubt. Ich glaube an harte Arbeit! Dass es in München verdammt schwierig ist, steht außer Frage, aber wir haben immer eine Chance", so Baum, der den Fans und der ganzen Liga verspricht: "Wir verteilen keine Geschenke. Wir spielen in der Bundesliga und konzentrieren uns 100-prozentig auf den FC Bayern."