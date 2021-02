FC Augsburg in Mainz: "Kein Leckerbissen"

Leidenschaft und Mentalität gefragt

Die Augsburger wollen mit dem Selbstvertrauen aus dem 1:1 zuletzt gegen Bayer Leverkusen auftreten. Gegen die Werkself hatte das Team von Heiko Herrlich erst durch ein Gegentor in der letzten Aktion der Partie den Sieg verpasst.

"Wenn wir mit der Leidenschaft und Mentalität in die Spiele gehen, werden wir die Punkte holen", sagte der Trainer am Freitag und warnte vor dem FSV: "Mainz hat sich in den letzten Spielen als 'Totgesagter' wieder rangekämpft an die Plätze im grünen Bereich." Er unterstrich: "Das ist ein ganz wichtiges Spiel."

6:3-Bilanz für Mainz - FCA gewann das Hinspiel

Die Bilanz spricht allerdings für Mainz: In neun Aufeinandertreffen in der Bundesliga gingen die Rheinhessen in Mainz sechsmal als Sieger vom Platz, die Schwaben nur dreimal. Und Herrlich muss weiter auf Stürmer Alfred Finnbogason (Wadenverletzung) verzichten, auch Iago fällt nach seiner Sprunggelenksblessur aus. Bis auf die beiden stehen dem FCA alle Leistungsträger zur Verfügung.

Das Hinspiel gewann der FCA mit 3:1. Als zweifacher Torschütze glänzte André Hahn. Der könnte mit einem erneuten Sahnetag dafür sorgen, dass man beim FCA wieder etwas durchschnaufen kann.