FC Augsburg im Pokal: Dritter Streich gegen den FC Bayern?

Ein Erfolg gegen den Rekordmeister ist für viele Vereine das Highlight der ganzen Saison. Ein solcher bleibt in Fan-Kreisen lange in Erinnerung. Meist nämlich gehen die Roten als eindeutiger Sieger vom Platz. Doch Augsburg wurde zuletzt für die Münchner immer wieder zum Stolperstein.

Dass der FC Augsburg Bayern München kann, bewies die Mannschaft von Cheftrainer Enrico Maaßen zuletzt bereits eindrucksvoll. Der vermeintlich kleine Nachbar aus Schwaben konnte die Bayern in der jüngeren Vergangenheit richtig ärgern und ohne Punkte auf die Heimreise nach München schicken. Nicht ohne Grund stimmt das die Augsburger vor dem Duell im DFB Pokal (Mittwoch, 20:45|Radio-Livereportage im BR24 Sport Livecenter) hoffnungsvoll.

Gefragt sind Aktivität, Leidenschaft und Glück

Glück sei neben "viel Aktivität und Leidenschaft" elementar, um gegen die Münchner bestehen zu können, sagt Enrico Maaßen, der dem Pokalkracher aber mit viel Zuversicht entgegensieht: "Wir haben es jetzt zweimal hintereinander geschafft, die Bayern zu besiegen.

"Warum sollte es nicht auch ein drittes Mal gelingen?" FCA-Trainer Enrico Maaßen auf der Pressekonferenz vor dem Spiel

Obwohl die Augsburger in dieser Saison beim 1:0-Sieg am 7. Spieltag bereits einmal das glücklichere Händchen hatten, bleiben die Schwaben der große Außenseiter: "Das ist natürlich die schwerstmögliche Aufgabe, die wir dort bekommen haben“, weiß auch Maaßen.

Maaßens Matchplan steht

Die zuletzt oft thematisierte Formkrise der Münchner scheint überwunden. Dem SC Freiburg, zuletzt Tabellenzweiter, schenkte man am vergangenen Wochenende eindrucksvoll fünf Tore ein. "Dass sie in der Lage sind, viele Tore zu schießen, beweisen sie Woche für Woche. Die werden sich etwas zu Recht gelegt haben und Dinge anpassen“, warnt Maaßen.

Damit die Spieler des FCA nach 90 Minuten aber vielleicht doch wieder vor der Fankurve jubeln dürfen, will Maaßen seinen Matchplan anpassen: "Gegen den Ball wenig zu lassen, sie weit weghalten vom eigenen Tor. Das wird wichtig sein", so der 38-Jährige. Von seiner Mannschaft erwartet er die gleiche Einstellung und Willen, wie auch beim Zusammentreffen vor wenigen Wochen. "Dann ist es möglich, die Bayern auch ein drittes Mal zu schlagen", so Maaßen.

Bauer und Gouweleeuw kehren zurück

Personell kann der Coach im Vergleich zur Bundesliga-Niederlage beim 1. FC Köln (2:3) wieder aus dem Vollen schöpfen. Maximilian Bauer und Kapitän Jeffrey Gouweleeuw, die am Sonntag noch aufgrund einer Gelb-Sperre fehlten, kehren in die Innenverteidigung zurück. Auch Mittelfeldakteur Arne Maier könnte wieder eine Option für die Startelf sein. Er hatte zuletzt mit muskulären Problemen zu kämpfen.