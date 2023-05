FC Augsburg im Abstiegskampf: "Alles in der eigenen Hand"

Drei Punkte liegen zwischen dem FC Augsburg und dem Relegationsplatz. Zwischen Bundesliga und der Möglichkeit des Abstiegs. Schon nach dem kommenden Spieltag könnte dieser Vorsprung dahin sein. Und mit Union Berlin kommt am Samstag (06.05., 15.30 Uhr, bei BR24Sport in der Livereportage zum Hören) dazu noch die Überraschungsmannschaft der Saison, die mit dem Einzug in die Champions League ein historisches Ziel vor Augen hat.

Maaßen: "Wir brauchen keine schlechte Stimmung"

Trainer Enrico Maaßen gibt sich auf der Pressekonferenz dennoch entspannt: "Mir geht`s gut. Es ist etwas besonderes, Bundesligatrainer zu sein", sagte er auf die Frage nach seiner mentalen Verfassung im ersten Bundesligaabstiegskampf seiner Trainerkarriere. Ein Gemütszustand, in den er auch seine Spieler versetzen möchte: "Ich versuche auf und neben dem Platz, die Jungs einzustellen, in eine Verfassung zu bringen, ihnen ein gutes Gefühl zu geben, damit wir am Wochenende eine gute Leistung bringen können", sagte Maaßen.

Bloß keine Angst aufkommen lassen. Das Abstiegsgespenst soll nicht in den Köpfen beim FCA umherspuken. Wohl auch deshalb betonte Maaßen mehrfach, Augsburg habe in den vergangenen beiden Partien gepunktet. Dass seine Mannschaft seit sieben Spielen nicht gewonnen hat, verschwieg er dabei. Und auch sonst war das Glas bei Maaßen nicht halb leer, sondern eher randvoll: "Wir haben eine sehr gute Trainingswoche hinter uns. Die Jungs sind heiß. Wir brauchen keine schlechte Stimmung, wir brauchen kein schlechtes Gefühl. Wir haben alles in der eigenen Hand. Wir wollen am Wochenende drei Punkte holen, dann sieht die Welt anders aus."

Union mit der besten Defensive der Liga

Doch dass diese drei Punkte gegen Union Berlin nicht aus heiterem Himmel kommen werden, weiß auch Maaßen. "Wir werden nicht so viele Chancen bekommen, sie haben die beste Defensive der Liga", sagte der Trainer - und lobte den kommenden Gegner ausgiebig. Das Prädikat "sehr gut" verlieh Maaßen Union in den Kategorien: "Box-Besetzung", "zweiter Ball" und "Standardsituationen". Die Basis sei vor allen Dingen ihre defensive Kompaktheit. "Zu analysieren sind sie nicht schwer, aber zu spielen schon", resümierte Maaßen - aber: "Wir werden uns etwas einfallen lassen." Dabei muss er aus seinen Überlegeungen weiterhin wichtige Leistungsträger ausschließen.

Besonders schwer wiegen die Ausfälle von Stürmer Mergim Berisha und Torwart Rafal Gikiewicz, die zwar wieder individuell trainieren können, allerdings gegen Union wohl nicht zum Einsatz kommen werden. Als "Unwahrscheinlich" bezeichnete Maaßen die Option Berisha am Samstag. "Rafa ist davon gefühlt noch weiter entfernt als Mergim", so Maaßen. Aus der Ruhe scheint Maaßen allerdings auch das nicht zu bringen.