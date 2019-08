FC Augsburg holt Torwart Tomáš Koubek

"Es ist kein Geheimnis, dass wir die Augen offen halten. Aber es muss vom Profil her passen", hatte Coach Martin Schmidt nach der 2:3 Testspiel-Niederlage gegen Bologna angekündigt. Ein folgenschwerer Fehler von Tormann Andreas Luthe hatte die Torwartdiskussion erneut befeuert. Der Neue sollte Nummer-eins-Format haben sowie auf Anhieb Luthe und Fabian Giefer verdrängen können.

Für Stefan Reuter erfüllt der Tscheche die Anforderungen: "Mit Tomáš Koubek bekommen wir einen international erfahrenen, sehr guten Torhüter und freuen uns sehr, dass der Wechsel nun geklappt hat", erklärte der FCA-Sportgeschäftsführer. "Tomáš hat bereits seine Klasse in der Nationalmannschaft Tschechiens, in der Europa League sowie in der Ligue 1 unter Beweis stellen können."

Koubek erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. "Ich freue mich sehr auf den FCA und die neue Herausforderung in der Bundesliga! Ich bin dem Verein und den Verantwortlichen sehr dankbar, dass sie mir die Möglichkeit geben, mich in dieser Top-Liga beweisen zu dürfen und will das in mich gesetzte Vertrauen mit guten Leistungen zurückzahlen“, so der 26-jährige