FC Augsburg: Herrlichs spezielles Trainerdebüt

"Ich denke, dass das gute und richtige Vorgaben sind", sagte Herrlich vor dem ersten Bundesligaspieltag seit Anfang März und seiner ersten Partie als sportlich Verantwortlicher beim FC Augsburg, "aber die Spieler sind auch nur Menschen". Sollte es während des Spiels "aus der Emotion, Leidenschaft und Freude heraus (passieren), dass man mal abklatscht, darf man niemanden verurteilen", findet der 48-Jährige. "Wenn wir anfangen, das zu kontrollieren und in den Medien denunzieren, sind wir in einer Sackgasse."

Herrlich gab zu, "unerlaubt" die Quarantäne verlassen zu haben, um sich in einem nahen Supermarkt Hautcreme und Zahnpasta zu kaufen. Weil er in Gedanken schon bei seinem Debüt auf der Augsburger Bank am Samstag (15.30 Uhr/Liveeinblendungen in "Heute im Stadion" auf Bayern 1) gegen den VfL Wolfsburg gewesen sei, habe er zunächst sogar seine Corona-Maske vergessen und sei deshalb umgekehrt, um diese aus dem Hotel zu holen.