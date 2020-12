FC Augsburg: Herrlich und die Kunst des Rotierens

DFB-Pokalspiel gegen Leipzig wird nicht verschoben

Derweil wurde bekannt, dass das DFB-Pokalspiel zwischen dem FCA und RB Leipzig we geplant am 22. Dezember stattfinden wird. Leipzig hatte sich um eine Verschiebung in den Januar hinein gewünscht, was die Augsburger abgelehnt hatten. "Augsburg hat sich gegen eine Verlegung ausgesprochen - aus schon nachvollziehbaren Gründen", sagte Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann: "Ich glaube, unsere waren auch nachvollziehbar. Aber es kommt zu keiner Einigung."