FC Augsburg: Herrlich traut seinem Team Überraschung zu

Mehr Konzentration bei eigenem Ballbesitz

Die Analyse des verlorenen Hertha-Spiels habe "das eine oder andere ergeben". Noch habe er aber nicht entschieden, ob er die Startelf verändert. "Ich schaue mir genau an, in welcher Verfassung die Spieler sind, dann entscheide ich." Vor allem bei eigenem Ballbesitz müsse sich sein Team steigern, so Herrlich, der in Berlin zu viele Ballverluste seines Teams sah.

Mittelfeldspieler Laszlo Benes, der aus Gladbach bis zum Saisonende ausgeliehen ist, freut sich auf die Partie gegen seine Kollegen: "Sie haben immer noch eine gute Mannschaft, deshalb wird es schwer. Wenn wir unsere Stärke aber auf den Platz bringen, können wir gewinnen."