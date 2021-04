FC Augsburg: Herrlich entlassen, Weinzierl übernimmt

Für Herrlich ist nach der 2:3-Niederlage gegen Köln Schluss. Diese Entscheidung fiel nach Beratungen von Manager Stefan Reuter, Präsident Klaus Hofmann und Geschäftsführer Michael Ströll am Montag. Der FC Augsburg hatte zuletzt gegen drei Teams aus dem Tabellenkeller (Schalke, Bielefeld, Köln) nur einen Punkt geholt.

Weinzierl kehrt zurück

Neuer Trainer wird Markus Weinzierl, der den FCA bereits von 2012 bis 2016 trainiert hat. Mit ihm hatten die Augsburger in der Saison 2015/16 erstmals die Europa League erreicht. Bei Schalke und Stuttgart war Weinzierl zuletzt jeweils beurlaubt worden. Begonnen hatte er seine Trainer-Karriere beim SSV Jahn Regensburg, den er in die 2. Bundesliga führte. Kurios: Sein bis dato letztes Bundesliga-Spiel verlor Weinzierl als Stuttgart-Trainer mit 0:6 in Augsburg. Er war anschließend ohne Verein. Nun gibt er sein Comeback ausgerechnet gegen den VfB Stuttgart. Zur Vorbereitung auf das Spiel am übernächsten Freitag (7. Mai) bleiben aufgrund der Pokal-Pause am kommenden Wochenende 10 Tage.

Klassenerhalt fix machen

Jetzt soll Weinzierl mit den Schwaben schnellstmöglich den Klassenerhalt perfekt machen. Der FC Augsburg hatte bereits neun Punkte vor den Abstiegsrängen gelegen, hat nach der Durststrecke zuletzt aber nur noch vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Spielerische Entwicklung ausgeblieben

Die von Reuter geforderte spielerische Entwicklung blieb unter Herrlich aus. Der 49-Jährige hatte das Amt erst vor einem Jahr von Martin Schmidt übernommen und den Klassenerhalt nach der Corona-Zwangspause geschafft.