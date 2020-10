FC Augsburg: Heimspiel gegen Leipzig ohne Zuschauer

Für die Begegnung mit dem Tabellenführer hatte der Tabellenzweite bereits die bislang erlaubten 6.000 Karten verkauft. Nun dürfen aber doch keine Zuschauer ins Stadion. FCA-Geschäftsführer Michael Ströll findet es "schade, dass wir als Tabellenzweiter dieses Spitzenspiel gegen den Tabellenführer nicht vor Zuschauern austragen dürfen. Natürlich hätten wir unserer Mannschaft wie beim ersten Heimspiel gegen Borussia Dortmund die Unterstützung durch 6.000 Zuschauer gerne ermöglicht."

FCA-Geschäftsführer Ströll: Diskussion zukünftig "objektiver führen"

Trotzdem werde der Verein aber "selbstverständlich die Entscheidung der Stadt akzeptieren". Allerdings bat er, auch darum, die Diskussion um die Zulassung von Zuschauern künftig "objektiver" zu führen. Die Behörden sollten berücksichtigen, dass es sich "um Freiluftveranstaltungen handelt, wir ein umfassendes Hygienekonzept erarbeitet und entsprechende Schutzmaßnahmen umgesetzt haben".

Augsburg meldet 19 neue Covid-Infektionen am Wochenende

Die hatten dem FCA am Montag den Zuschauerausschluss mitgeteilt. Das Gesundheitsamt der Stadt Augsburg hatte über das Wochenende 93 neue Covid-19-Fälle gemeldet. Der Wert der 7-Tage-Inzidenz stieg in Augsburg auf 49,3 an.