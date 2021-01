FC Augsburg: Heiko Herrlich "beeindruckt" von Union Berlin

Fußball-Bundesligist FC Augsburg trifft am Samstag (15.30 Uhr/Liveeinblendungen in "Heute im Stadion" auf Bayern 1) zuhause auf Union Berlin. Fünf der vergangenen sechs Ligaspiele verlor Augsburg, das Team steht derzeit vier Punkte vor Relegationsplatz 16. "In den vergangenen Spielen ist uns unsere Effizienz verloren gegangen", sagte Herrlich am Freitag: "Uns fehlt das Spielglück. Das müssen wir uns wieder erarbeiten".

Im Hinblick auf den kommenden Gegner zeigte er sich "beeindruckt von der Entwicklung, die Union Berlin diese Saison genommen hat".

Herrlich sieht Bayern-Spiel positiv

Trotz der Niederlage gegen den FC Bayern zeigte sich Heiko Herrlich mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden. "Wir hätten einen Punkt durchaus verdient gehabt", lautete das Fazit des Cheftrainers. Nun sei es im Hinblick auf das Spiel gegen Eisern Union "wichtig, die Bereitschaft zu haben, genauso aufzutreten."

"Wir müssen zeigen: Wir wollen die Punkte hier behalten". Heiko Herrlich

Ruben Vargas fällt aus

Die Fuggerstädter müssen dabei auf Außenstürmer Ruben Vargas verzichten. Der Schweizer Nationalspieler habe bei der jüngsten Niederlage gegen Bayern München (0:1) "eine Verletzung davongetragen und wird nicht zur Verfügung stehen", sagte Herrlich. Es bestehe Hoffnung, dass Vargas trotz einer "strukturellen Verletzung" am darauffolgenden Samstag gegen Borussia Dortmund wieder einsatzbereit sei. Auch Jan Morávek möchte man zu diesem Zeitpunkt noch schonen.